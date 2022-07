Maleja celebró que la eliminaran y Tarzán se sintió incómodo

Este martes 12 de julio se emitió una previa a la final que poco a poco se acerca en El Desafío The Box. Se cerró el grupo que se enfrentará en la semifinal. La gran final será este viernes.

De Beta cayó Maleja y de Alpha se fue Tarzán ambos grandes favoritos para ganar la competencia.

Por su parte, a reacción de Maleja al salir de The Box fue contradictoria, ya que celebró su salida a diferencia que otros participantes. “Conocí a gente que me enriqueció y pude derribar muchas barreras que había en mí. Me siento ganadora”. dijo Maleja.

Por su parte, Andrea Serna le recordó que había dejado mucho en la competencia hasta su cabello. La joven finalizó en el juego celebrando haber llegado tan lejos y hasta incluso le envío un mensaje a su pareja “esposo ya me puedo casar contigo”, gritó y saltó de alegría en The Box.

En cambio la reacción de Tarzán fue incómoda, el competidor estaba triste por haber sido derrotado por Juan Pablo. “La caja fue tu perdición”, le dijo Andrea, la referirse a una de las pruebas del Desafío a muerte que le costó completar. “Aquí aprendí muchas cosas que para algunos son insignificantes como aprender a valorar un plato de comida”, expresó Tarzán, quien con ceño fruncido, escuchó a Serna decir la lapidaria frase final: “su historia en El Desafío ha terminado”.

El Desafío a muerte

Las mujeres sentenciadas fueron Valkyria y Maleja al Desafío a muerte.

La dura prueba consistía en trasladarse a través de la competencia utilizando el cuerpo dentro de una caja de mallas de metal. Tener puntería para bajar con piedras unos estuches. Desarmar unas cajas con unas pesas en su interior que además debían organizar sobre una mesa y soltarlas con un caucho con precisión.

Pese a su fuerza Valkyria se enfrentaba por primera vez a un Desafío a muerte y le restaba la agilidad de Maleja. Sin embargo por ser una prueba de puntería y fuerza Valkyria tomó la delantera, mientras Maleja sufrió para resisitir la prueba.

Al final Valkyria gana la competencia.

Por el lado de los hombres los sentenciados fueron Tarzán y Juan Pablo en el Desafío a muerte. A Tarzán le costó completar la dura jornada. Tarzán no fue tan ágil y perdió la competencia.

Ahora se unen ambos equipos en una misma casa y se despiden de las respectivas residencias donde estaban alojados. La final por los 800 millones de pesos será este viernes.

En la casa

‘Ceta’ dijo que Alpha ganó las mejores pruebas en dinero con las motos y el reencuentro con su familia.

Los familiares de los competidores quienes los sorprendieron en el capítulo pasado durmieron en la casa de Alpha y desayunaron con ellos quienes recargaron energías. Los integrantes dijeron había sido la mejor noche pasaron allí.

Los integrantes de Alpha contaron su dinero y procedieron a sentenciar a un miembro de Beta se trató de Valkyria quien afirmó que ella “ya se lo esperaba”. Por primera vez se enfrentará a la muerte.