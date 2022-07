‘Ceta’ se cayó de cabeza, integrante del equipo Beta, en ‘El Desafío The Box’

El equipo Beta no ha tenido una buena competencia este lunes. En un nuevo episodio del El Desafío The Box de este 11 de julio se jugó no solo un castigo sino el poder reencontrarse con sus familiares que sorprendieron con su llegada a la prueba de The Box. Tarzán tuvo su duelo con Juan Pablo de relevos. “Estoy lleno de energía y estoy listo para quedarme y dar lo mejor”, dijo.

Maleja por poco pierde el control en la prueba y gritaba desesperada, aparte de que se le cayó el zapato y padeció toda la prueba con un solo zapato.

Alexa casi llegó a caerse y por poco se lesiona.

Sin embargo, quien más padeció fue ‘Ceta’ que cayó desde gran altura cuando apenas habían colocado seis pesos de la prueba.

En este capítulo Desafío de sentencia, premio y castigo y se entregará un chaleco más. Dos hombres y dos mujeres se disputarán en esta lucha para construir una torre con nueve pesos. La sorpresa fue la llegada de sus familiares.

El equipo que gane podrá pasar la mañana en casa en con sus familiares y disfrutar de un desayuno amoroso.

El equipo que pierda no se podrá acercar a sus familiares y no tendrán ese momento para hablar con sus seres queridos.