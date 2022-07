El mensaje de Tarzán tras abandonar el ‘Desafío The Box’

Tarzán Desafío The Box dijo que terminó una experiencia mas no la vida Twitter @onlyfortrueno

Y es que cada uno de los admiradores que acumuló y le apoyaron durante las arduas semanas de competencia lamentaron que “El grande” Tarzán del ‘Desafío The Box’ cayera ante Juan Pablo en el Box Negro.

Puede leer: Este es el sueño que Tarzán le cumpliría a su mamá si ganaba el ‘Desafío The Box’

Todo bajo una prueba que consistía en trasladarse utilizando el cuerpo dentro de una caja de mallas de metal. A Tarzán le costó completar la dura jornada. Además, debían organizar unas pesas sobre una mesa que debían lanzar ayudados con un caucho.

Es por ello que tal como ha sucedido desde entonces, el excompetidor estrella del ‘Desafío The Box’ compartió un mensaje a través de su red social de Instagram que llenó de esperanza a la gente para que sigan con sus sueños.

Esto lo hizo con algunos de los momentos más resaltantes de su participación, solo que, montado sobre un avión, evocando las nubes, con el tema ‘El Tropezón’ de Diomedes Díaz con la generación de un texto.

“Hoy termina una experiencia, no la vida. Aunque el anhelo era ganar somos conscientes de que Dios sabe cómo hacer sus cosas. Hoy solo podemos decir: gracias. Gracias por tantas emociones Tarzán, por demostrarnos que podemos ser mejor, y por demostrar ser un ejemplo de superación para todo un país. Gracias Tarzán por siempre”.

Era inevitable que el post no se llenara de reacciones de parte de los seguidores del deportista, quienes dejaron mensajes de aliento para él, en el que aseguran que pese a su salida fue el mejor concursante que tuvo la competencia.

Puede leer: ¿Reveló Andrea Serna alguna pista sobre el ganador del ‘Desafío The Box’?

“Tarzán lo diste todo en cada competencia. Un verdadero campeón gracias por hacernos vibrar tanto el corazón ... Te quería ver en esa final pero no se pudo 😢😢 .. Te merecías más, fue injusto tu salida tanto que te la guerreaste ... Eres grande Eres un campeón 💜 💜 💜 Alpha por siempre 💪 💪 💪 y aunque no colocaste tu nombre en la copa ... Eres el Ganador 💜 lo diste todooooo, hasta el último momento se veía que no quería salir 💔 😥 💜 💜 💜”, destaca entre los mensajes de apoyo.