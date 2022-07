Una mujer quiso seducir a La Liendra y no fue Dani Duke

La Liendra sigue creando contenido divertido y esta vez se ha juntado con la maquilladora Carolina Ocampo en un tema un tanto controversial, se trata de las repentinas visitas de la vecina sensual.

Y es que esta aparece en un body corsé negro en transparencias a pedirle un poco de azúcar, solo que él tiene la mirada fija en un videojuego y la invita a pasar. Le entrega el contenedor de azúcar, pero parece que algo falta.

Ella le pregunta “¿Cuál es tu posición favorita?”, a lo que La Liendra de manera despistada le responde “¡¿Mi posición favorita?! Mi favorita es ser delantero, medio campista me gusta, pero me canso muy rápido”. A partir de allí inicia una serie de ocurrencias, y en especial de frases con doble sentido, que despiertan más interés en el clip compartido.

“Ay creo que no me entendiste, olvídalo. ¿Te gustaría ver cómo me vengo?”, son las siguientes frases con las que continúa la recreación, a las que La Liendra contesta que “¡Cómo así! No, no, no, no, no, no. Porque la venganza es mala, tú tienes que aprender a perdonar. Diosito le enseñó a uno a perdonar”.

Sin embargo, allí no quedó, pues esta fue más que directa y le enfatizó con un “Entiéndelo, quiero que juegues conmigo”, pero aún así La Liendra no agarraba las indirectas y terminaron sentados sobre la cama jugando con el play station.

Seguidamente llegó el momento más caliente y es cuando la mujer le pregunta “Dime algo, ¿Dónde te gusta echar tu leche?” para lo que el influencer le dice inmediatamente “En los cereales”.

Finalmente, ella le insiste “Ay entiéndelo, quiero ver tu juguete, quiero tocar tu juguete”. Es por ello que La Liendra al parecer por fin logra entender. Se mete la mano en su pantalón, pero de repente saca uno de las figuras de los personajes de Dragon Ball.

Como era de esperarse el video se ha llenado de muchas reacciones de parte de los seguidores del influencer, que no dudaron en dejarle comentarios divertidos.