¿Por qué Yina Calderón no quiere tener una fiesta de cumpleaños?

Yina Calderón suele ser asociada con grandes fiestas, música y por protagonizar diversos eventos polémicos a lo largo de su carrera en las redes sociales. Es por eso que muchos de sus seguidores pensarían que para grandes celebraciones como su cumpleaños estaría planeando una reunión con todo tipo de elementos extravagantes. Sin embargo, la joven dejó claro que para esta ocasión no quiere una fiesta.

Durante su recorrido por el mundo de la música y las redes sociales, la influencer ha estado involucrada en muchas fiestas y eventos llenos de mucha gente, música y bebidas alcohólicas. Y si bien ha dejado claro en más de una ocasión lo mucho que le gustan este tipo de “rumbas”, tal parece que desde hace algunas semanas ha estado intentando llevar un estilo de vida más tranquilo.

A través de sus historias de Instagram, Yina Calderón estuvo compartiendo algunas anécdotas con sus seguidores, recordándoles también que su cumpleaños estaba a horas de llegar.

“Mañana estoy de cumpleaños. 12 de julio cumplimos años. Quiero ver qué nos vamos a ‘autorregalar’. Tengo ganas como de irme de viaje”, comentó la creadora de contenido.

En otra historia, uno de sus seguidores le preguntó qué planes tenía para su cumpleaños, a lo que respondió que para esta ocasión estaba buscando algo menos ruidoso que una reunión, apuntando a algo más tranquilo como un viaje, y que la razón de esto era porque suele pasar mucho tiempo en fiestas debido a su trabajo y su estilo de vida.

“Tengo ganas de irme de viaje. Yo no hago fiesta porque literal me la paso en fiestas. Me mantengo en fiestas, siempre en guaracha, entonces estoy cansada de las fiestas, y este fin de semana me tocan otras dos fiestas”, confesó Yina Calderón en una historia de Instagram.