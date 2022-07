Le quitan camioneta a Yina Calderón porque le encontraron un arma

Yina Calderón ya es bastante conocida en la ciudad de Medellín, pues tiene constantemente eventos en la ciudad. Por estos días estuvo en allá precisamente por la Expobeleza en donde también estuvo su examiga ‘Epa Colombia’. A pesar de que en dicha feria le fe muy bien, las cosas no salieron del todo perfectas en su viaje.

Empezando porque Yina compartió un video en una camioneta que pareciera la suya tan tomada que le fue imposible pronunciar la palabra “Expobelleza”. Por lo que se vio en sus historias y en otro de los amigos con los que estaba, la fiesta continuó hasta casi las 9 e la mañana, cuando ella al otro día tenía que viajar a Bogotá.

Pero lo más preocupante del asunto vino cuando al otro Apia, alistándoselo apra su show en Chía, la creadora de contenido y dj afirmó que os policías de Medellín le habían quitado su camioneta

“¿Qué pasó con mi camioneta? Me paro la ‘poli’. Los agentes siempre son muy amables conmigo en Medellín, yo nunca tengo quejas de ellos, cumplen con su trabajo. El Brayan Estiben Villareal López se le bravió a la policía y por ahí me pilló un arma y se pegaron de ahí y me la inmovilizaron, esa fue la historia”

Obviamente recibió muchos comentarios por parte de algunos usuarios en internet que afirmaron que con la ‘pinta’ de traqueta que tiene, es obvio que la policía la detiene. Mucho más preocupados al saber que la dj cargaba en su carro un arma, así que le preguntaron si ella tiene permiso par aportarla.

Hasta el momento no ha contestado, pero se presume que tiene que ver con su seguridad personal. Lo que sí es cierto, es que Yina quedó muy mal parada con dicha noticia.