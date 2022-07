“No tengo amigos”: ‘Epa Colombia’ le confesó a sus seguidores que se siente sola

La influenciadora y empresaria de productos para el cabello, ‘Epa Colombia’, se ha caracterizado por ser muy activa en redes sociales y ser centro de polémicas por asuntos como las enemistades que sostiene con algunos personajes o las acusaciones a su marca de keratinas.

Esta vez, Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa’, volvió a llamar la atención de sus seguidores cuando en la noche de este lunes 11 de julio se sinceró en una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram.

Mientras estaba en su carro, la colombiana expresó que, pese a que constantemente es vista en público con otros influenciadores o figuras, en realidad suele sentirse sola.

“Yo hoy en día no tengo amigos. Mi mejor amiga Koral y ahoritica con ‘La Jessu’ somos re panas, pero realmente a uno no le quedan amigos. (…) Me hubiera encantado que todos mis amigos me hubieran acompañado aquí en mi carro, por lo menos a hacer mis vueltas. Pero, realmente entre más creces, más solo te vas quedando”, fueron las palabras de la joven.

Adicionalmente, Barrera expresó que, aunque ‘Epa Colombia’ es un personaje muy sonado en el país, las personas no conocen a la persona detrás que lo interpreta.

“Yo sé que yo no te caigo bien, pero tú no sabes quién está detrás de la Epa Colombia. Siguen a Daneidy Barrera Rojas, pero a ti no te cae bien esa vieja, te cae bien la ‘Epa’ que es escandalosita”, comentó.

En ese momento, en el que se dirigía hacia una iglesia, también aprovechó para hablar sobre su pasado y el consumo de drogas, y aseguró que fue gracias a su creencia que pudo superar el abuso de sustancias.

“En este momento voy para la iglesia y te quería decir que me siento muy agradecida con Dios porque siento que me cambió”, señaló la joven, quien además mencionó el incidente de 2019 en el que protagonizó una situación que en su momento fue muy criticada: los daños que causó en las estaciones del TransMilenio.

“Yo antes consumía drogas y sentía que nunca las iba a poder dejar. Luego llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron: ‘Dale al TransMilenio’”, añadió.