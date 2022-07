Tuitero confundió al cantante Tostao con la cafetería y lo denunció por el precio del tinto

En Twitter se dio una curiosa situación por culpa de una confusión. Un usuario identificado como Juan Manuel Sierra (@JuanManuelSier3) quiso hacer una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra las cafeterías Tostao por el precio del tinto.

“@sicsuper Resulta que @tostaocqt , nuevamente sube el valor del tinto. En enero hubo un incremento y ahora le acomodan un 31% más. Mediano de $ 1.900 a $ 2.500. ¿Qué más incrementaron? Alguien debe controlarlos, pues esto es superinflación”, escribió el tuitero.

La super respondió a esta denuncia lo guió para que pudiera ponerla de manera tal que la entidad pudiera proceder con la respectiva investigación por vulneración al derecho del consumidor.

Si bien su tuit tiene apoyo de quienes piensan como él, tuvo un pequeño error, y es que no mencionó a la cafetería Tostao, sino al cantante del grupo ChocQuibTown y que fue participante de la más reciente edición de MasterChef Celebrity.

El artista reposteo esto y trató de imprimirle humor a la equivocación del tuitero, pero este no entendió la ironía: “Saludos Juan, si lamentablemente el tinto subiò pero te aseguro que para la gira de ChocQuibTown los precios en las boletas van a ser de fácil acceso para todo público, nadie se puede quedar por fuera. TQM nunca cambies”.

“Esa respuesta es desafortunada. Una gira de no sé quién, nada tiene que ver con lo expuesto, ni me interesa”, fue la respuesta de Juan Manuel Sierra (@JuanManuelSier3), mostrando que no se había dado cuenta de su confusión.

El hecho se ha hecho viral en redes sociales debido a las reacciones de los fanáticos del cantante y otros internautas que se han encontrado con la denuncia y notaron que el hombre confundió a la cafetería con el cantante.