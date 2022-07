Denunciarán al presidente Iván Duque por desvíos de plata de la paz

Duque: No hay asesinatos de derecha ni de izquierda LISBOA (PORTUGAL), 28/06/2022.- El presidente de Colombia, Iván Duque, mantiene una entrevista con la Agencia Efe en un hotel de Lisboa. "No hay asesinatos de derecha ni de izquierda" afirmó hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, donde confió en que el informe final de la Comisión de la Verdad no sea "un informe de posverdad". EFE/ Brian Bujalance (Brian Bujalance/EFE)