Entre lágrimas, miembros de Alpha hablaron de sus seres queridos en El Desafío The Box

Equipo Alpha de El Desafío The Box Entre lágrimas, Alpha recordó a sus seres queridos y se motivó para ganar El Desafío The Box / FOTO: Captura de video Caracol Televisión.

En el capítulo de este jueves en El Desafío ‘The Box’ los equipos Alpha y Beta chocaban en el desafío de sentencia y servicios para quedarse con la luz, el agua, el gas y el nuevo servicio de transporte.

El equipo morado sostuvo una charla en la que hablaron que sería lo primero que harían cuando se termine el reallity para alguno de ellos. Alexa y Karina hablaron que les gustaría ir a ver a sus seres queridos.

Le puede interesar: “Malagradecida”: critican a Dani de El Desafío por haberse cambiado de bando

Karina dijo que buscaría de inmediato tiquetes para ir a Chile a visitar a su madre, a lo que el capitán Tarzán señaló: “tengan claro que a estas alturas del juego nos han quitado la comida y muchas cosas más, pero aún no se han ido esos sueños y que no se vaya la motivación”.

Además, los hizo reflexionar, diciéndoles que deben pensar en esos seres queridos que los están esperando para dar lo mejor de ellos en El Desafío: “estoy más motivado que nunca porque son nuestros sueños”.

Juan Pablo dijo que la iba a meter toda a pesar de estar cabizbajo, pues dijo que le hace falta su familia; en ese momento rompió en llanto, contagiando a sus compañeros, quienes se acercaron a abrazarlo y a darse ánimo para el reto.

Vea también: ‘Maleja’ confiesa que su esposo le ayuda a hacer contenido para adultos

“Todos tenemos que llorar es de orgullo por ver a dónde llegamos y a estas alturas, las oportunidades para nosotros cuatro son inmensas. Antes de venir, recuerdo que alguien me dijo “cada vez que pierdas, aguantes hambre y sientas que no puedas, piensa que lo estás haciendo una vez, para no volverlo a tener jamás””, aseguró Alexa y posteriormente todos se abrazaron.

Luego del momento de melancolía, llegaron las sonrisas de recordar que son los últimos cuatro de Alpha que continúan en el reallity y se llenaron de ánimo para el reto, que funcionó, pues lograron la victoria después de mucho tiempo perdiendo con Beta.