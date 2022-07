El fuerte indirectazo que Elianis Garrido le habría mandado a su ex Anddy Caicedo por Twitter

Elianis Garrido y Anddy Caicedo se tiran puyas El contundente indirectazo que Elianis Garrido le habría mandado a su ex Anddy Caicedo / FOTO: @elianisgarrido @anddycaicedo

La presentadora barranquillera Elianis Garrido dio de que hablar por su matrimonio “casi secreto” con Álvaro Navarro, pues no muchos conocían de su relación y pensaban que ella estaba soltera tras terminar su relación con el cantante Anddy Caicedo.

Este casamiento ha generado muchas opiniones de sus seguidores e incluso, varios rumores que relacionan el matrimonio con la más reciente canción del salsero caleño llamada ‘Mi amor para siempre’, que tiene una letra de desamor.

“Se terminó de repente ¿Y qué pasó? Solo Pa’ mi fue de repente. Se terminó de repente ¿Y qué pasó? Yo creo que tú ya venías dejándome lentamente”, dice una parte de la canción, que se estrenó dos días después del matrimonio de la presentadora de Lo Sé Todo.

Pues ahora se rumora que un tuit de Elianis Garrido sería la respuesta a la canción de Anddy Caicedo, pues es un fuerte mensaje muy reflexivo.

“Algunos solo queremos que nos quieran en privado y nos respeten en público. No que hagan show público y nos fallen una y otra vez en privado. He ahí el valor de lo simple, el poder de lo genuino”, escribió la mujer y no lo dejó como un trino suelto, pues lo fijó en su perfil.

La situación ha generado muchas interpretaciones por parte de los internautas, quienes dicen, en su mayoría, que a pesar de que ella se casó, parece que no ha superado a su ex: “se acabó de casar, pero parece que le tira puyas al ex”, “mami, pero ya parece un cactus”, “Cuanta verdad en lo que dices”, entre otros comentarios.