¿Quienes son los favoritos para ganar Masterchef Celebrity 2022?

Carlos Báez, actor de MasterChef "¿El guandul no es lo mismo que la papaya verde?": la tremenda confusión de Carlos en MasterChef / FOTO: Instagram: @carlosbaezcarvajal

La temporada de Masterchef Celebrity 2022 se ha convertido en una de las preferidas de los televidentes, pues no solamente se han encontrado con mucho talento para la cocina, sino que incluso han tenido la oportunidad de conocer nuevos aspectos de la personalidad de muchos de sus actores y famosos favoritos. La final se acerca cada vez más y el programa de anoche, definitivamente dejó con el corazón en la mano a más de uno, no solamente por las emociones de los últimos participantes, sino porque sus ex compañeros también estuvieron presente.

Muchos de los fanáticos están bastante tristes porque poco a poco la temporada va llegando a la final. La mayoría de ello está muy feliz con los cuatro finalistas de MasterChef, pues Chicho se ha destacado por su personalidad dulce y ser un compañero fiel, apoyando en los días difíciles. Tatán, no solo ha cío uno de los más carismáticos, sino que ha estudiado bastante para poder llegar donde está. Carlos, ha sido uno de los que con más tranquilidad se ha posicionado, incluso, los chefs aseguran que tiene un talento innato.

Ramiro por otro lado, ha sido muy eficiente y exigente consigo mismo, también muy innovador, dejando claro que tiene una cocina de alta calidad.

Sus compañeros que han decidido acompañar a los finalistas en la noche tan especial, han apostado por ellos, pues Jair afirmó que le apostaba a Tatán no porque sus compañeros no tuvieran la capacidad, sino porque él se ha esforzado bastante para estar allí.

Por otro lado, ‘Tostao’ afirmó que él le apostaba a Chicho, pues no solo ha empotrado que tiene con qué en la cocina, sino que su dulce personalidad y compañerismo era lo que lo hacía tan único.

Las apuestas están bastante dispersas, pero podría decir que Tatán y Chicho son las grandes apuestas.