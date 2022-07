Jorge Rausch y Cristina Campuzano en MasterChef “Si no llega a la final, vamos a tener un problema”: Jorge Rausch a Cristina en MasterChef / FOTO: Instagram: @cristicampuzano @jorge.rausch

En el capítulo de este viernes en MastrChef define los cuatro finalistas, por lo que el concursante que más errores cometa en su plato será eliminado.

El reto consiste en cocinar utilizando como ingrediente principal el huevo, por lo que los chefs comenzaron a orientar a los participantes con sus preparaciones.

El chef Jorge Rausch fue a la estación en la que se encontraba Cristina Campuzano, la actriz que busca su lugar en la final, y durante la charla, ella le pidió ayuda en la cocinada para ganar un poco de tiempo.

El también jurado no dudó en colaborarle, pero la advirtió: “estaba sentado en el buque gloria tomando café y me vine a ayudarla, así que donde no entre a la final vamos a tener un problema”.

En desarrollo.