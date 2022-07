Carlos, el experto en postres de MasterChef, se fue ‘en blanco’ en el primer reto

En el capítulo de este jueves en MasterChef los concursantes tenían que cocinar postres, con millo o con coco, para continuar sumando puntos para lograr la clasificación a la final del reallity.

Iniciando el reto, Ramiro tiene 15 puntos, Carlos 14, Tatán 11, Chicho 9 y Cristina 7, por lo que los puntos de hoy podrían definir ciertos perfilados a la final y a la eliminación.

En el primer postre, Carlitos utilizó el coco como ingrediente; sin embargo, no creyó que su plato estuviera al 100%: “me hizo falta tiempo”.

Y parece que no estaba equivocado, pues los jurados Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, aunque dijeron que estaba rico, no estuvo a la altura de los de sus otros compañeros y no se llevó ningún punto.

Sin embargo, en el segundo reto recuperó algo de terreno y sumó dos puntos con su preparación, que le ayudaron a mantenerse entre los mejores. Por otro lado, Cristina sumó seis y el otro se lo llevó Tatán.

Terminado el reto de los postres, el puntaje quedó: Ramiro 18 puntos, Carlos 16, Tatán 15, Cristina 13 y Chicho 12.