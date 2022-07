Madonna aparece bailando cumbia, ¿más latina que nunca

Madonna cada vez se vuelve más cercana a su público latino, pues ha estado en Colombia en el concierto de Maluma, que se hizo famosos a nivel mundial. Ha colaborado y ha tenido conversaciones con artistas nacionales y de países vecinos. Ahora parece que se quiere acercar mucho más.

Lea también: ‘Epa Colombia’ muestra como le quedó su cola

Madonna a pesar de su edad, es una artista que se ha mantenido a la vanguardia de todo, no solo en su música, sino en las redes sociales. Para muchos, esta faceta de Madonna no les atrae mucho. Ellos adjuntan las razones a la edad, pues la cantante no le tiene miedo a vestirse con lo más atrevido, bailar como desea o besar a quien quiera en el escenario.

Ahora, la cosa no es tan extrema y polémica, sino se trata del baile que está siendo tendencia en TikTok, con una canción que pareciera ser un tipo de cumbia y un efecto visual que parece que la persona está bailando.

Lea también: Lina Tejeiro ya habría tenido intimidad con Juan Duque y así lo dejó saber

La cantante apareció con gafas, labial rojo, trenzas y una camisa de malla blanca. Los usuarios, a diferencia de lo que se creía, celebraron el video de Madonna, pues afirmaron que no creían que pudieran vivir para ver a la cantante bailar cumbia, ya que representa todo lo latino.

“La reina puede hacer lo que sea” “Madonna con un cumbion bien loco” “por favor haz uno de debito fiu Liu” “nunca creí ver a Madonna bailar cumbia” fueron algunos de los comentario de los fanáticos que definitivamente quedaron felices con el baile de ella