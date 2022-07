“Criollo nunca hace nada”: se quejan en Beta de su poca ayuda en la casa en El Desafío ‘The Box’

En el capítulo de este viernes en El Desafío ‘The Box’ los equipos Alpha y Beta se enfrentaban en el Box Rojo el última desafío de Sentencia y Bienestar que determinaría un próximo sentenciado al desafío a muerte, por lo que cada uno comenzó a prepararse en sus diferentes casas.

En Beta querían dejar atrás la derrota del desafío sentencia y servicios por lo que comenzaron a tranquilizarse de cara al próximo reto y cocinaron un asado.

Maleja y Valkyria hablaron de Criollo, quienes se encontraba lavando una prenda de vestir: “Criollo nunca hace nada, en Gama era igual; él solo come”, dijo Maleja a lo que Valkyria respondió que ellos hacen si les piden el favor: “no lo hacen por voluntad propia”.

“Si uno le pide el favor y lo hace, pero que diga ‘oh, voy a limpiar acá’, no”, agregó Maleja y Valkyria complementó: “es que ningún man hace eso, solo Ceta”.

“Como que la misma sociedad se encarga de enseñar que los hombres trabajan y las mujeres limpian y se ve normal, ya es un tema cultural”, concluyó Maleja y Valkyria dijo que nunca se pone brava porque igual ellos colaboran cuando se les pide.

Samir entró a la conversación y dijo que lo criaron que sus papás y su hermano son muy ordenados, pero él no: “si me exigían en la casa, pero me sentí cómodo con el desorden; me adapté”.