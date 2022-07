‘Maleja’ confiesa que su esposo le ayuda a hacer contenido para adultos

El Desafío The Box, a parte de ser un reality de entretenimiento para todos los colombianos, es una gran ventana para los participantes, ya que se dan a conocer. Muchos son deportistas, entrenadores personales, actores o presentadores, pero ‘Maleja’ de había dedicado al contenido de adultos por un buen tiempo, luego de dejar las drogas. Ahora ha revelado que su esposo no solamente sabe a que se dedica, sino que también la ayuda.

‘Maleja’ ha develado varios aspectos de su vida en plena televisión nacional. La participante no ha tenido una vida fácil, pues desde muy pequeña llegó a las calles de Bogotá atrapada por el mundo de las drogas. No fue hasta que ella misma decidió buscar a su hermana por algo de comida, que tomó la decisión de recuperarse.

Encontró en el deporte la manera perfecta de calmar su ansiedad y enfocar su fuerza, hasta el punto de volverse una experta en el tema. ‘Maleja’ relata que conoció a su esposo tiempo después, cuando ella ya se dedicaba a crear contenido para adultos, en donde de hecho, se hizo bilingüe:

“Cuando empezamos a salir juntos, yo le dije mi profesión y toda la cosa. Yo le dije como: ‘yo tengo cámara, podemos hacer contenido entre los dos, tú me puedes grabar a mí, me puedes hacer fotos, absolutamente todo’ y él me dijo de una y nos empezó a ir súper bien. Todo el contenido lo hacemos juntos, él es el que graba, edita, sube, hace; pero, participación física como tal en los videos y fotos es como del 1% de todo el contenido. Es muy bacano, nosotros tenemos una relación muy chévere”.

A pesar de no saber la identidad de su esposo, en algunas publicaciones que ha hecho ‘Maleja’, aparece un usuario llamado @ferquintana, teniendo en cuenta que es el encargado de tomarle las fotos.