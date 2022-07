“El cambio político está precedido por el cambio cultural”: Tessa Thompson

Este jueves se estrenó en Colombia la cuarta entrega de Thor. Con Chris Hemworth, Natalie Portman y Tessa Thompson como protagonistas, la película dirigida por Taika Waititi es una de las más esperadas del Universo Marvel. Según críticos y fans que han tenido la oportunidad de verla, THOR: LOVE AND THUNDER sería la mejor de las cuatro películas sobre el Dios Nórdico y una de las mejores en la historia de Marvel.

En Publimetro conversamos en exclusiva con Tessa Thompson.

Me pongo a pensar en la decepción que sufre Thor al conocer a Zeus y me pregunto si alguna vez te ha decepcionado un héroe...

Absolutamente. Quiero decir, de manera muy frecuente me decepciona el liderazgo en este país (Estados Unidos). Actualmente estoy decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe v Wade. Pero creo que ese es el problema: pensar que los funcionarios electos son héroes. Creo que los héroes somos nosotros. Definitivamente, la mayor parte de los cambios notables y positivos que han ocurrido en este país, han sido consecuencia de civiles muy dedicados que siempre están ejerciendo control y han obligado a sus líderes electos a cambiar

Y puedes ver eso de una manera cómica con Chris en nuestra película, cuando conoce a sus héroes. Dicen que nunca deberías conocer a tus héroes…y creo que eso nos pasa a nosotros. Tengo que decir que, por otro lado, he conocido a muchos héroes que son encantadores. Por ejemplo, en Thor pude conocer a Anthony Hopkins, pude trabajar con él y fue maravilloso. Christian Bale ha sido mi héroe actoral durante mucho tiempo y es fantástico ¡no me decepcionó! Así que también me siento afortunada de haber conocido héroes que son dignos de admirar.

Bueno, estabas hablando del gobierno de Estados Unidos, y justo iba a preguntarte si sientes que los poderosos se han olvidado de las personas...

Sí, creo que sí. Mira lo que está sucediendo con Roe versus Wade en este momento; algunas personas dirán que es un ataque a las mujeres, lo cual es definitivamente cierto, pero también es un ataque a nuestra autonomía, a nuestra humanidad. Esto es algo que debería preocuparnos a todos a nivel mundial, sobre todo, cuando vemos que es una de las naciones más poderosas del mundo la que lo está haciendo. Así que ciertamente creo que eso es cierto. Y, de hecho, en el primer Thor, una de las quejas de Valkyrie es que siente que la familia de Thor y la realeza se habían olvidado de su gente… y yo pienso, de nuevo, que ahí es donde entra el pueblo. Tenemos que recordar continuamente a quienes están en el poder que cuando somos tratados injustamente, no lo toleraremos. Y tenemos que hacer eso, incluso, cuando no nos sucede a nosotros.

En esta película, por ejemplo, puedes ver cómo se unen dos mujeres muy poderosas, puedes ver su hermandad. Y algo que me pareció muy emocionante es que siento que Natalie (Portman) ha sido alguien dentro de mi industria junto a la que he tenido que luchar, una mujer que está constantemente comprometida con la forma en que puede usar su plataforma o cualquier recurso que tenga para ayudar y empoderar a otros. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer continuamente en nombre de los demás, como ciudadanos. Creo que nosotros, como personas, real y verdaderamente somos los más poderosos.

¿Crees que uno puede realmente ser transformado por el amor o por el odio?

Absolutamente. Quiero decir, la gran mayoría del odio que vemos en realidad ha sido heredado o enseñado. Creo que muy pocos niños vienen a este mundo como seres que odian… muy a menudo, son adoctrinados para sentirse así. Y también creo que el amor es enormemente transformador. A veces me gustaría que entendiéramos que podemos amar de distintas formas, de maneras grandes y pequeñas, incluso a personas que no son como nosotros.

A veces existe una idea muy miope del amor que tiene que ver con que solo podemos amar a quien conocemos o a quien comprendemos por completo. Es una de las cosas que realmente amo del cine y la televisión y las historias que contamos, es que son historias que nos conectan con nuestra propia humanidad, pero también tienen el poder de conectarnos con una humanidad que no comprendemos del todo.

Yo siento que sí podemos sentarnos y escuchar de manera empática y abierta. Y esa es mi esperanza. Por eso me gusta hacer películas. Entiendo que no estoy cambiando el mundo; pero, ciertamente, el cambio político está precedido por el cambio cultural. Y creo que tenemos la capacidad para crear conversaciones culturales en las historias que contamos. Y si existe alguna conversación cultural en el contexto de esta película de superhéroes que están tan divertida, es que el amor es algo que realmente puede curarnos.

Que incluso en momentos de pérdida o dolor, cuando nos sentimos inclinados a cerrar nuestro corazón a los demás porque tenemos miedo de ser lastimados o miedo de lastimar, es ahí que tenemos que ser diligentes para abrirnos y continuar amando…y amando de maneras que son más grandes que solo uno mismo. Eso es algo que dice esta película y que espero que el público se lleve…sobre todo porque es algo importante que recordar, especialmente ahora.