Lo que nos espera en ‘Thor: Love and Thunder’

Al ritmo de Guns N’ Roses, el Dios Asgardiano está de regreso en una nueva aventura en solitario, convirtiéndose así en el primer héroe del MCU en tener cuatro películas.

Después de saborear las mieles del Multiverso que nos trajo la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel con ‘Loki’, ‘Spider-Man: No Way Home’ y la reciente ‘Doctor Strange and The Multiverse of Madness’, esta última con criticas mixtas, llega el turno de Thor quien nos trae una historia más personal y cargada de emociones.

En esta nueva aventura Thor Odinson (Chris Hemsworth) se encuentra donde lo vimos por última vez al final de Avengers Endgame, con sus nuevos amigos Los Guardianes de la Galaxia. Obviamente tenemos a Korg y Valkyrie, quien ejerce como soberana de Nueva Asgard y lo hace demasiado bien. La gran sorpresa es el maravilloso regreso de Natalie Portman como la Dra. Jane Foster quien también hace el debut como la poderosa Mighty Thor quien en los comics recoge el manto de Thor después de que a este le fuera revelado un secreto que le hizo perder la habilidad de sostener a Mjolnir. Obviamente el personaje es adaptado con ciertas libertades creativas, algo que para los espectadores poco versados en el mundo comiquero poco o nada afecta y que va muy acorde a lo visto anteriormente en el MCU.

El villano, al igual que en Ragnarok con Cate Blanchett, es interpretado por un actor de primera, Christian Bale es Gorr The God Butcher (El mata dioses) que como su nombre lo dice, tiene como misión acabar con todos los dioses. La interpretación de Bale es fenomenal, un villano aterrador y con motivos, que si bien es cierto la trama se puede sentir algo simple, también es funcional para el desarrollo de la historia. Gorr hará uso de una espada conocida como “Necrosword”, y nuevamente se toman bastantes libertades respecto a su contraparte en los comics. Esta espada, al asesinar a un Dios, corrompe a quien la use; así que veremos qué hace con Gorr cuando decide usarla.

Para Thor la vida no ha sido fácil, al igual que Wanda este ha sabido perder a sus seres más queridos, su hogar e incluso su físico de héroe debido al trauma que le dejó perder contra Thanos. Love and Thunder aborda de una manera bastante creativa el camino del héroe, su búsqueda por establecer su lugar en el universo y encontrar eso que le hace falta para sentirse completo.

Taika Waititi querido por muchos, odiado por otros regresa no solo como director sino como coescritor de esta historia, en la cual sabe agregar y enriquecer el arco argumental de Thor visto anteriormente. El trabajo de Taika, que nos presentó en Ragnarok una versión de Thor con un sentido del humor que puede que para algunos no le quede bien al Dios del Trueno, pero que ciertamente eleva al personaje plano que vimos en sus dos primeras películas. A raíz de esto muchos se escandalizarán al escuchar que Thor: Love and Thunder sea descrita como una comedia, porque si efectivamente vamos a reír, pero no porque sea una comedia cargada de chistes innecesarios, Taika es reconocido por usar el humor como catalizador de otras emociones, un claro ejemplo de esto es la maravillosa JoJo Rabbit (2019) donde los horrores cometidos por los nazis son vistos a través de la mirada de un niño de una manera bastante inusual.

¿Pero entonces Love and Thunder es una comedia? No, Thor: Love and Thunder debería ser descrita como una historia de amor con asombrosas secuencias de acción una banda sonora absolutamente poderosa y con una dosis de humor perfecta la cual se sabe matizar en los momentos serios, tristes y aterradores esto último gracias a la actuación de Bale. Una aventura que nos deja una mirada algo más profunda a la mitología asgardiana y griega. Les puedo asegurar que para el final de la película entenderán el porqué de su nombre.

Grandes sorpresas y dos escenas post créditos nos esperan el próximo 7 de Julio en los cines.