Este es el otro talento oculto que tiene Tarzán del ‘Desafío The Box’

A Tarzán del ‘Desafío The Box’ se le ha vito hacer de todo, desde escalar pendientes, hacer grandes elevaciones en BMX y bailar como nadie el break dance. Pero recientemente desde su red social de Instagram se publicó un video de la estrella del ‘Desafío The Box’ interpretando ante un amplio público que le ovaciona sus letras, y es que el canto al parecer era uno de sus talentos ocultos.

“Aquí les dejo una presentación realizada en Chiriguaná, en la Regalaton 2018. Su compañero @brayan_bboygato es quien le acompaña en tarima, y también es uno de los niños que creció a su lado respirando cultura del hip hop”, dice una de las últimas publicaciones.

En el clip publicado se puede escuchar parte de la letra con un contenido que llama a la reflexión y es una invitación para motivarse a adentrarse dentro del género del rap.

“Hoy, me falta el aire, y el corazón tu cun tu cun, hoy, va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve ese bus, hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre”, dice parte de la letra de la canción de Tarzán del ‘Desafío The Box’.

Y es que dentro de los talentos que tiene Tarzán, se encuentra cantar música rap, ya que es el promotor de la cultura del Hip Hop en su región. Y desde siempre ha promovido la organización de eventos en los que ha cantado piezas de rap, cada vez que puede en los diferentes escenarios en los que ha dicho presente.