Juliana, la hermana de Yina Calderón, se despachó contra ‘La Jesuu’ y la llamó hipócrita

‘La Jesuu’ es actualmente una de las creadoras de contenido más queridas de internet. Por otro lado esta Yina Calderón y su familia que al parecer no se la llevan bien con varios influencers colombianos, pues viven en constante pelea con varios de ellos. Yina, con la única con la que se ha visto amistosa ha sido con Aída Victoria Merlano, quien hasta la ha invitado a sus fiestas de cumpleaños.

Ahora, aparte de que Yina Calderón esta constantemente pendiente en peleas en internet, su hermana Juliana le está siguiendo los pasos y ahora ha decidido atacar a ‘La Jesuu’ de forma directa por un video que ella compartió en redes sociales hablando de todos los comentarios que le hacen sobre su cuerpo, ahora por estar muy delgada.

En dicho video ella aseguró que estaba pesando 51 kilos debido a una depresión que vivió, pero que se veía al espejo y le gustaba lo que veía. Aparte de eso, había creado casi que una capa protectora contra los malos comentarios y para que no le afectara, invitando a dejar el odio en redes sociales, en los comentarios y hasta con los likes, porque a pesar de que muchos no comentaran, si sumaban al odio dando like. Había que amarse sin importar lo que los demás dijeran.

Ante esto a Juliana le preguntaron que pensaba sobre dicho video, a lo que ella contestó que no estaba de acuerdo con sus palabras: “La verdad no lo he visto, pero si es de superación física, si es diciendo ‘ámense como son’, me parece una doble moral increíble de una persona que se ha operado. Es como yo decir ‘ámense como son’ si llevo dos lipos, porque yo no estoy amándome como soy, me tuve que operar para sentirme mejor, entonces con que moral voy a decir ‘ámense como son’ ¿con qué moral?”

Los comentarios no se pudieron esperar y al terminaron criticando a ella, sobre todo porque está hablando de un video que no vio, añadiendo que estas hermanas viven más pendientes de la vida de otras personas, menos de las suyas.