“En este ataúd solo cabe tu cuerpo”: amenazas al cantante vallenato Jean Carlos Centeno

El cantante de música vallenata Jean Carlos Centeno manifestó a través de sus redes sociales que ha sido víctima de personas mal intencionadas que lo llaman con el fin de amenazar y extorsionar a su número celular. Incluso el artista realizó una publicación donde entregó los datos exactos y el número desde donde lo llaman. Además, dio aviso, por medio de la publicación, al actual presidente Iván Duque, al presidente electo Gustavo Petro, a agentes de la policía, armada, Fiscalía y Ejército.

“Había sido prudente con este tema porque a veces los dueños de lo ajeno no son quienes dicen ser, pero ya me cansé de recibir llamadas y mensajes con este tipo de amenazas y extorsión. Me tocará cambiar de número personal, aunque me vuelvas a escribir igual te vuelvo a bloquear”.

Además, expresó que muchas veces este tipo de extorsiones a través de memes y mensajes intimidantes. “vienen desde la cárcel, o se hacen pasar por guerrilleros activos desde la clandestinidad usando métodos para mortificar e incomodar por vagancia cuando les da la gana de hacerlo”.

El interprete de ‘Directo al corazón’ espera poder recibir apoyo de las autoridades.