“Voy a expropiarte esas almohadas”: el despertador con voz de Petro que se hace viral

El presidente electo Gustavo Petro sigue dando de qué hablar tras su victoria, tras las reuniones que ha sostenido con sus contrincantes Rodolfo Hernández, con quien definió la segunda vuelta presidencial, y con Álvaro Uribe, quien ha sido su detractor por 20 años.

Vea también: “Queremos llegar a todos los rincones de Colombia”: Calibre 50 está de regreso con nueva música

A esto se le suma que ha sido protagonista en redes sociales por el sinfín de memes que le han creado a raíz de estas reuniones y ahora con un audio que se ha hecho viral en redes sociales que se conoce como el ‘petro-despertador’.

A través de Tiktok, un imitador de la voz del líder del Pacto Histórico creó este audio que ha tomado mucha popularidad.

Le puede interesar: ¿Cuál es el secreto de Lina Tejeiro para mantenerse con tanta energía?

“Buenos días, recuerda que te quiero mucho y que una Colombia más humana no se construye debajo de las cobijas. No quiero expropiarte esas almohadas. No dejes que las mafias de Morfeo se apoderen de tus ganas de trabajar”, dice el audio despertador.

Las reacciones no se han hecho esperar y el audio ya acumula más de 5.000 likes, más de 2.000 compartidos y cientos de comentarios divertidos: “suena como barnie”, “se lo pondré a mi tía”, “gracias por hacerme levantar mi presidente”, entre tantos.