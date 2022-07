“Necesito de su ayuda” Actriz Diana Quijano revela que tiene cáncer y pide apoyo

La actriz y presentadora peruana, Diana Quijano, reveló en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno y que necesita de la ayuda de sus seguidores para combatir la enfermedad.

Quijano es reconocida por su participación en producciones como ‘La revancha’ (2000), ‘Gata salvaje’ (2002), ‘Prisionera’ (2004) y ‘Victoria’ (2007).

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la actriz hace referencia a ‘Camila’, el personaje que interpretó varios años atrás y que en la novela también sufre de cáncer de mama.

“En la serie a ‘Camila’ le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, el mío se llama ‘Filiberto’. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que ‘Filiberto’ se quede en mi cuerpo”, contó la mujer notablemente afligida.

Asimismo, en la descripción de la publicación, se explica que la actriz no cuenta con un seguro de salud ni con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos médicos del tratamiento. A raíz de esto, Erik Schaefer, ex Señora Perú y empresaria, unió fueras con la Fundación de Reinas del Perú para organizar una recolecta solidaria y así contribuir a que la salud de Quijano mejore.

“Nuestra querida Diana que con su talento ha llegado a muchos países en el mundo, a través de famosas teleseries a lo largo de 30 años. Requiere una operación de urgencia para extirpar un tumor cancerígeno en el seno derecho. (…) Sabemos de sus cualidades personales, seguimos y admiramos su trabajo como actriz y estaremos complacidos de ayudarla creando un fondo para cubrir los gastos de su tratamiento completo”, se lee en la plataforma.