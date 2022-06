¿Sin plata y con ganas de ver a Bad Bunny? El artista dará un concierto gratis

Benito, más conocido como Bad Bunny es uno de los artistas más famosos a nivel mundial. Su propuesta musical ha batido records, haciendo que al promocionar su música la venta de boletería se agote en minutos. Precisamente, en Colombia, el puertorriqueño tendrá dos fechas de presentación en noviembre y desde ya, cientos de usuarios tratan de asegurar un espacio para verlo.

Precisamente, en las últimas horas el puertorriqueño sorprendió a sus más fieles seguidores anunciando un concierto gratuito. Noticia que cayó “de perla” en sus fanáticos, sin embargo no todo es de color rosa. Pues, el concierto será virtual y se transmitirá a través de la cuenta oficial de Instagram del artista.

La buena noticia es que si usted no pudo acceder a las boletas, podrá disfrutar del repertorio de artista desde la comodidad de su casa. El evento, está programado para el sábado 2 de julio a las 6:00 p. m. hora de Puerto Rico. Es decir, hacia las 5:00 p. m., hora de Colombia.

Christian Nodal insulta a Bad Bunny y le manda polémico mensaje

El intérprete de Botella tras Botella, compartió que la música siempre fue su refugio y a la par, lo ayudó a sanar en todos los aspectos. Así mismo, agregó que con su música busca que las personas conecten y sanen ya que se tiene que hacer desde el corazón.

En la misma entrevista, Nodal se refirió a Safaeira afirmando que los ritmos tradicionales deben valorarse muchísimo: “yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, “Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame”, pero hay que tener talento para hacerlo”.