¿Pulla para Isabella? Estiwar G dice que quiere a los mejores en la final

Uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, MasterChef Celebrity, está llegando a su recta final, y ya solo son siete las celebridades que clasifican entre los mejores chefs y que se disputarán la batalla por la victoria.

Luego de un reto inicial de sesenta minutos, los famosos debieron preparar sus platos para impresionar a los chefs que conforman el jurado y así asegurar su paso para el siguiente desafío. Pasado el tiempo indicado, solo una participante logró la salvación: Cristina Campuzano. Lo que dejó a ‘Tatán’ Mejía, Ramiro Meneses e Isabella Santiago en riesgo de eliminación.

En medio de la preparación de Isabella, quien estaba teniendo algunos problemas para terminar su propuesta, ‘Estiwar G’, uno de los concursantes más queridos por los usuarios y seguidores del reality, comentó que “quiero a los mejores en la final”, dando a entender que no quería que la actriz venezolana ganara el reto de la noche.

Cuando fue su turno frente al jurado, la mujer recibió comentarios negativos y algunas sugerencias sobre el aspecto del platillo y cómo podría mejorar. A su vez, expresó preocupación sobre sus resultados: “No estoy segura de que me vaya a ir muy bien. Ya no tengo más herramientas para defender el plato”, dijo.

Por otra parte, algunos participantes del programa también hicieron comentarios al respecto. “Isa sin duda llevó el plan b (…) Isa se pegó un tiro en el pie con el nombre del plato”, dijo el actor y modelo Carlos Báez.

Al finalizar la prueba, Isabella aseguró que “voy a darla toda para estar” y que verían su nombre entre los finalistas del programa.