Internautas atacan a Jessi Uribe a propósito del Día del Padre

Durante fechas destacadas como el Día del Padre, los usuarios de las redes sociales suelen subir publicaciones para homenajear a su ser querido y para recibir felicitaciones de sus seguidores. Pero en el caso de Jessi Uribe fue todo lo contrario ya que varios internautas arremetieron contra él a través de una publicación de su expareja, Sandra Barrios.

Barrios y Uribe estuvieron formando una familia junto con sus cuatro hijos durante algunos años. Sin embargo, el intérprete de ‘Dulce pecado’ decidió separarse de la empresaria, lo cual despertó muchos rumores respecto a que el cantante habría dejado a su pareja exclusivamente para comenzar un amorío con Paola Jara, con quien se casó hace algunas semanas.

A través de su cuenta de Instagram, Sandra Barrios hizo una publicación para felicitar a su nueva pareja a propósito del Día del Padre con un emotivo mensaje, agradeciéndole cada detalle y buen gesto que ha tenido con sus hijos, algo que muchos internautas interpretaron como una indirecta para Jessi Uribe.

“Feliz día al papito de nuestra familia @jorgearmando.espinosa.5. A ese hombre dedicado y cariñoso que me enseña cada día el amor incondicional hacia mí, mis hijos y tus hijas. Dios te bendiga vida mía. Te amamos”, escribió la mujer en la publicación de la red social.

A propósito de esto, varios de los seguidores de Sandra Barrios aprovecharon el post que hizo para atacar a Jessi Uribe, con varios usuarios criticándolo por estar ausente en la vida de sus hijos ya que ahora tiene un nuevo interés romántico con quien pasa la mayor parte de su tiempo.

“Felicitaciones a este papá, porque papá no es el que engendra sino el que está todo su tiempo con sus hijos compartiendo”, “Eso sí es un gran hombre, no el que vive publicando viajes y paseos pero no con sus hijos” y “Dios te bendijo con semejante hombre. Ama a tus hijos eso no tiene precio. El otro era solo fachada” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Sandra Barrios.

