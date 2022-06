La razón por la que Carolina Cruz y Laura Acuña están distanciadas

El mundo del entretenimiento puede llegar a ser complejo en lo que a relaciones se refiere. Si bien varias figuras pueden ser muy unidas, otras llegan a alejarse de la noche a la mañana luego de tener una conexión muy fuerte, como en el caso de Carolina Cruz y Laura Acuña quienes desde hace algunos años se han mantenido distanciadas.

Durante su participación en programas del canal RCN, el par de colombianas pasaron muchos años juntas, creando un gran lazo afectivo también con Carolina Soto. Sin embargo, desde que el trío hizo su transición al canal Caracol ha habido una gran distancia entre ellas por un factor determinante.

A través de sus historias de Instagram, Laura Acuña estuvo respondiendo varias interrogantes de sus seguidores, con muchas de ellas no solo ahondando en material profesional sino también personal. Y a propósito de esto, la presentadora aprovechó para aclarar qué pasó con su amistad con Carolina Cruz.

En la dinámica, Acuña aclaró que está distanciada tanto de Cruz como de Soto debido a que casi no tiene tiempo para juntarse con sus colegas, y que a ellas se les hace más fácil porque trabajan en el mismo programa: “Lo que pasa es que ellas comparten más porque están todo el tiempo juntas, trabajan en el mismo lugar y demás, pero sí somos amigas”.

La presentadora también dejó ver que es muy difícil hacer que las agendas de las tres logren coincidir, de modo que puedan pasar tiempo juntas, poniendo como ejemplo que no ha podido visitar la finca de Carolina Soto precisamente por este factor.

“Ustedes pueden creer que no hemos podido cuadrar nunca. O sea, los tiempos no funcionan. Pero tengo muchas ganas de ir porque me han dicho que se pasa buenísimo allá”, confesó.