Queen lanzará una canción inédita que incluye la voz de Freddie Mercury

Recientemente, en una entrevista con BBC Radio 2, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor de la afamada banda Queen, revelaron que planean lanzar una canción nunca antes escuchada que incluye la voz del fallecido vocalista Freddie Mercury.

“Encontramos una gema de Freddie que de alguna manera habíamos olvidado, y es magnífica. De hecho, fue un descubrimiento real”, le dijo Taylor al medio británico.

Según explicó el músico, la canción, que llevaría el nombre de ‘Face It Alone’ fue originalmente grabada para el álbum The Miracle de 1989, que contiene grandes éxitos como ‘Scandal’ y ‘The Invisible Man’.

Aun así, la decisión de su lanzamiento no fue sencilla, pues en repetidas ocasiones dudaron el poder lograr una pieza completa.

“Estaba escondido justo frente a nuestros ojos. Lo miramos muchas veces y pensamos ‘Oh, no, no podemos rescatar esto’”, dijo May, quien además aseguró que cambiaron de parecer luego de haber escuchado una opinión fresca de un experto.

“De hecho, lo intentamos de nuevo y nuestro increíble equipo de ingeniería dijo: ‘Bueno, podemos hacer esto y aquello’. Es como si estuviéramos cosiendo bits juntos, pero es hermoso, es emocionante”.

Aunque la reconstrucción de la canción sigue en pie, los músicos dijeron que el lanzamiento estaría programado para el mes de septiembre de este año.

Luego de que Mercury falleciera en 1991 tras contraer el virus del VIH, que en su momento cobró la vida de cientos de personas, la banda publicó Queen Forever en 2014, un álbum que compilaba canciones inéditas con la voz del vocalista, incluida ‘There Must Be More to Life Than This’, en la que participó el también fallecido rey del pop, Michael Jackson. Esta sería la última vez que el mundo escucharía la asombrosa voz de Mercury, hasta ahora.