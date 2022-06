¿Es posible que One Direction se reúna? Harry Styles respondió en una entrevista

Desde que la boyband anunció su separación en 2015, los integrantes, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zyan Malik, Niall Horan y Liam Payne se han enfocado en sus carreras como solistas y han alcanzado el éxito mundial gracias a su música.

Aun así, recientemente se han creado rumores de que exista una posibilidad de que la banda se reúna.

Uno de los hechos que ha despertado la curiosidad de los fanáticos es que Harry Styles haya decidido interpretar en sus conciertos la famosa canción What Makes You Beautiful que solía cantar años atrás con la banda.

De la misma manera, otro de los exintegrantes, Zyan Malik, que dejó al grupo hace siete años, subió un video a su cuenta de Instagram en donde sale cantando la canción You And I, originalmente hecha por One Direction.

Por otra parte, en los últimos días Harry dio una entrevista en ‘The Spout Podcast’ en la que además de promocionar su nuevo álbum ‘Harry’s House’, respondió algunas preguntas sobre la banda y un posible reencuentro.

Con respecto a la pregunta de si la banda piensa regresar, el cantante británico dijo: “Es agradable pensar que hubo un momento en el que se sentía como algo que todos queríamos hacer. Hay mucho amor ahí. Así que sí, pienso que, si hay un momento para que lo hagamos de la forma correcta, sería grandioso”.

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar.

Durante la entrevista, el músico también opinó sobre las declaraciones que Lyam Payne dio hace unas semanas sobre lo que sucedió con Zyan, además de la relación que tenía con Louis.

“No estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que ha hecho. No puedo estar de su lado por eso. Lo entiendo y su única esperanza es que, en algún momento de su vida, la persona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda que está dispuesta a brindarle”, fueron las palabras de Harry.