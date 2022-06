Tatán Mejía confiesa en un video lo que entiende Maleja Restrepo sobre las motos

Ellos siguen generando contenido divertido y cada uno de sus seguidores saben muy bien cómo apreciarlo y es que Tatán Mejía y Maleja Restrepo se han encargado de recrear esas experiencias que se viven en pareja y familia que ocasiona más de una risa.

En su más reciente video la estrella de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ lo volvieron a hacer y es que usando uno de los audios más virales de las redes que corresponde a la colombiana Mafe Walker quien dice que puede hablar un idioma alienígena fue que lo hicieron.

El clip inicia con Tatán Mejía sentado casi en el suelo mientras le va mostrando la estructura de la moto a Maleja y le dice “Esta es la tapa que tienes que poner aquí encima, después de esa vaina”.

A lo que Maleja Restrepo mira desconcertada, pero prestando atención “Ia nai ke a yoe te jike”. Tatán continua con su técnica explicación “Lo abres, le puedes meter cambios con esta vaina, pones el pie aquí y vas metiendo los frenos”. Pero de nuevo vuelve a sonar la voz que es lo que parece entender en su mente Maleja. “Me amo, me amas, siento, me amo, te amo, me amas an da yie jika emuk”.

De nuevo Tatán insiste “Y aquí lo que tienes que hacer es poner los pies”, pero se intensifica más la dificultad de Maleja para entender “Y ñe a mi enñajake chel no ma Ianike a yo te jike an da yie jika e muk nia je”. Y este finaliza con un “¿Entendiste?” y ella responde “Si claro”.

El clip publicado simultáneamente en la cuenta de ambos ha generado una infinidad de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en dejarles comentarios jocosos con respecto al audio y en asegurar que en efecto a muchas les cuesta entender sobre motocicletas.