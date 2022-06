¿Quién es Mafe Walker?, la médium que asegura comunicarse con extraterrestres y hablar en idioma alienígena

¿Una mujer habla alienígena en Venga la Alegría?, ¿Lenguaje extraterrestre?, ¿Mujer que habla como un alienígena?, Por lejos, la invitada del matutino de TV Azteca, Mafe Walker, ha disparado las búsquedas en Google desde que aseguró que tiene la capacidad de comunicarse con extraterrestres y hasta hizo una demostración de su lenguaje en televisión.

Gracias a Mafe Walker, nacida el 21 de noviembre de 1977 en Bogotá, la capital de Colombia, según publica en su biografía de Facebook, las búsquedas sobre vida extraterrestre se han disparado desde su participación en Venga la Alegría el pasado 7 de junio.

“Se abre el portal del corazón, hoy estaba en la Estrella de la sierra en México se ha activado un portal al corazón (…) esta frecuencia se abre desde el amor”, dice Mafe Walker en uno de sus videos, en el que cita este parque ubicado en la Ciudad de México.

Durante la conversación agita un pequeño ramillete con una rosa marchita, y pronuncia algunas frases en español y en inglés, y luego procede a hablar en una “frecuencia” hacia lo que ella denomina “otras dimensiones”. “Ya nos conectamos telepáticamente”, dice mientras repite “me amo, te amo” y pronuncia frases en supuesto lenguaje extraterrestre.

De acuerdo con información publicada en su cuenta en Facebook, Mafe Walker trabajó como agente de bienes raíces en Chapinero, en la ciudad de Bogotá.

En sus cuentas en TikTok y de Instagram se presenta como médium, “maga”, además de un “ser multidimensional” que pertenece a una “confederación galáctica” y en capaz de usar un lenguaje en códigos.

Durante su presentación en el programa Venga la Alegría Mafe Walker no dudó en hablar en “lenguaje alienígena” a pedido de los presentadores.

Las críticas parecen no importarle, y por el contrario aprovecha la notoriedad que su exposición mediática le ha dado.

Mafe Walker saltó a la fama gracias a sus videos en la plataforma TikTok

En sus videos en TikTok Mafe Walker dice comunicarse en “lenguaje extraterrestre”, acumulando cientos de comentarios, muchos de los cuales la tildan de “estafadora” y “charlatana”.

Ahora, ofrece “sesiones presenciales grupales y personales” en las pirámides de Teotihuacán y en el parque de Chapultepec en CDMX.

Reacciones sobre Mafe Walker

“Admiro el control de los presentadores para no estallar de la risa”, “Ya tiempo que comiences a traducir lo que dicen esos códigos galácticos, repites y no dices nada en concreto!! Pregunta cuando can a venir? De donde son? “, “Mafe, creo que yo hablaba el mismo lenguaje como usted lo llama pero cuando era una niña, era un juego simulando que era inglés. Madure por favor, “, son algunos de los cientos de mensajes que recibe en sus cuentas en redes sociales.

No faltaron las críticas a TV Azteca por tenerla como invitada. “Es triste ver cómo las televisoras tengan que llevar a este tipo de personas que no aportan nada a la sociedad más que su show barato, pero es más triste que se preste para este tipo de cosas, ojo no tengo nada en contra de la persona”.

En contraste, hay quienes respaldan a Mafe Walker y sus teorías de conexiones con extraterrestres.

“Gracias por ser quien eres y por ser un auténtico canal “, “A mí la verdad me encanta la buena vibra que comparte, y me gusta que hace estos video para conectar con todos sigue así reina!”.