La razón por la que Claudia Bahamón no ha participado en ningún concurso de belleza

Además de su carisma, Claudia Bahamón destaca por su atractiva figura, siendo considerada como una de las mujeres más guapas del país, algo que sus seguidores suelen confirmar muy seguido. Pero a pesar que desde temprana edad contaba con todas las cualidades para figurar en el mundo de los certámenes de belleza, la modelo se mostró reacia a participar.

Pero durante una entrevista en el programa ‘Yo, José Gabriel’ reveló la razón por la cual decidió mantenerse alejada de este tipo de certámenes, dejando ver que su mamá tuvo parte de la culpa debido a que la presionaba constantemente para que se inscribiera en un concurso de belleza.

Puede leer: Claudia Bahamón se confiesa como una prisionera de la esperanza

“En esa época, yo creo que era como un acto de rebeldía, inmaduro, en mi casa porque mi mamá quería que yo fuera reina de lo que fuera: de la panela, del dulce, de la chicha, del arroz, de lo que fuera”, dijo Claudia Bahamón. “Mi mamá necesitaba cumplir su sueño de ser reina porque se casó cuando apenas tenía 15 años, entonces ella me motivaba, me impulsaba y me insistía en entrenar para ser una reina”.

Seguidamente, dejó ver que los esfuerzos de su mamá terminaron haciendo más mal que bien, logrando que Bahamón tomara la decisión de zanjar de una vez por todas cualquier futura oportunidad que tuviera en el mundo de los certámenes de belleza.

Lea también: La razón por la que Claudia Bahamón abraza todas las “cicatrices” de su cuerpo

“Me presionó, creo que sin querer, tanto en eso que mi reacción pues fue como acto de rebeldía decirle no y, en algún momento, supe que la única forma para no ir al reinado era hacer algunas fotos en ropa interior y yo dije: ‘necesito hacer esas fotos’”, comentó la modelo en la entrevista.

Esta atrevida sesión de fotos en la que apareció semidesnuda fue el final para las esperanzas de su mamá ya que varios concursos suelen descartar a las participantes que tengan un historial con imágenes atrevidas. De esta manera, Claudia quedaría descartada de figurar en cualquier certamen de belleza importante del país