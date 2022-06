“Ponte un bóxer o algo”: Maluma reta la censura en sus redes sociales

Maluma es, en definitiva, uno de los artistas más influyentes y comentados en Colombia. De hecho, cada uno de sus movimientos, comentarios, viajes, y claramente su actividad profesional hace que se convierta rápidamente en tendencia en las diferentes redes sociales.

Así las cosas, el ‘Pretty boy’ compartió por medio de sus redes sociales una foto con la que encendió a millones de usuarios de internet debido a que se le veía completamente desnudo y con alguien ocultando sus “partes privadas” y dejando algo a la imaginación.

La razón

En el texto que acompaña la fotografía señaló que a las 12:00 am del 10 de junio habría una buena noticia. Y sí, de hecho, el paisa estrenó su más reciente trabajo discográfico llamado ‘The Love & The Sex Tape’ donde el paisa incluyó colaboraciones con artistas como Chencho Corleone, Feid, Jay Wheeler, Arcángel y De La Ghetto.

“Me hacía falta la esencia de Maluma de mis inicios. Sentí que necesitaba comunicación con la calle, con la que gente que disfruta de este ritmo urbano que me caracteriza desde el principio de mi carrera; por eso decidí hacer este álbum. The Love & Sex Tape representa mi dualidad y el sonido urbano de mis inicios traídos a este 2022″, expresó Maluma.

Las reacciones a la publicación de Maluma

Como era de esperarse, al ser una publicación tan “subida de tono” rápidamente recibió más de dos millones de de interacciones entre likes y comentarios donde destacan lo ‘sexy’ del intérprete de canciones como ‘Hawái’, ‘11 PM’, ‘Sobrio o ‘Felices los 4′. De hecho, hubo quienes aprovecharon para bromear con él.

“Porque subiste esta fotoo era nuestro secretoo”, “Esa fotooooo ay dios amooo!!!”, “Le agarraron el papijuanchote”, “De verdad dios tiene sus favoritas”, fueron algunos de los comentarios que el artista compartió.

Vea aquí la publicación hecha por el ‘Pretty boy’: