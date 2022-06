Los conciertos de Karol G se vuelven cada vez más polémicos

Durante las últimas semanas, Karol G ha estado muy ocupada gracias a la gran cantidad de presentaciones que ha hecho, no solo en Colombia sino en otros países de Latinoamérica. Y si bien la mayoría de sus fanáticos han quedado complacidos por el espectáculo que ofrece ‘La Bichota’ en sus conciertos, también se ha generado mucha polémica por los diversos acontecimientos que se han presentado alrededor de ellos.

Y es que en las recientes presentaciones de la intérprete de ‘Provenza’ han ocurrido algunos eventos que no solo le han causado molestias al público asistente sino también a una gran cantidad de internautas que no han dejado pasar por alto estos detalles.

El comentario de Venezuela

En uno de sus conciertos, Karol G notó la gran cantidad de fanáticos venezolanos que habían entre el público. Es por eso que aprovechó para comentar que debido a que las cosas “se estaban arreglando” en el país, es posible que pueda llegar a presentarse allí.

Pero a pesar que la cantante se mostró emocionada, varios internautas tomaron el mensaje como una especie de burla hacía la complicada situación socioeconómica que atraviesa Venezuela desde hace varios años, generando comentarios de rechazo en diversas publicaciones de las redes sociales.

Los regaños a su público

A pesar que la mayoría de los asistentes disfrutan del espectáculo que Karol G ofrece en sus conciertos, tal parece que hay algunos que se muestran menos emocionados que otros. Esto lo notó la interprete de “Mamiii” y no dudó en llamarle la atención a tres personas que no estaban bailando al ritmo de sus canciones, algo que no fue bien visto en las redes sociales, llamándola ridícula y ególatra en varios comentarios.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo”, dijo indignada la cantante mientras se escuchaban varios abucheos. “¿Y hablando por teléfono? ‘Mor no. Eso probablemente en otro concierto, mami, pero en el concierto de Karol G, ¿sentada en un palco?”.

“No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos”, le advirtió Karol G a uno de sus fanáticos. “Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado. No va a bailar aquí bien despegada, sexy, mami, bichota”.

Ecuador se llenó de “lágrimas”

Durante una de sus presentaciones en Ecuador, varios de sus asistentes derramaron muchas lágrimas, pero no de la emoción sino por el gas pimienta que los agentes policiales se vieron forzados a usar debido a que alguna personas estaban accediendo al recinto con entradas falsificadas e incluso de manera forzada. Evidentemente, este suceso causó una gran molestia para Karol G y sus fanáticos.

Sin embargo, a través de la cuenta de Twitter de la institución policial se aclaró la razón por la que se llevó a cabo la medida y dejó ver que no pusieron en riesgo la vida de ninguna persona: “Se utilizó gas pimienta en los exteriores del coliseo para disuadir a las personas que causaron desmanes, más no en el interior del mismo, como circula en redes sociales”.