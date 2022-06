Laura Acuña asegura que Jota Mario Valencia se le ha aparecido en varias ocasiones

Laura Acuña demostró en varias ocasiones lo fuerte que era su amistad con Jota Mario Valencia, no solo compartiendo durante el programa ‘Muy buenos días’ sino también fuera del estudio. Es por eso que la presentadora asegura que aún después de su muerte él sigue apareciendo en su vida de maneras misteriosas.

A través de sus redes sociales, Laura Acuña suele recordarlo en alguna publicación o en sus historias, pero también le ha revelado a sus seguidores que él se ha manifestado en algunos momentos de su vida, tomando la forma de una pluma.

Puede leer: Acusan a Laura Acuña de ser daltónica por culpa de una dinámica en Instagram

La primera vez que hizo mención de este tipo de apariciones fue en una publicación de Instagram en 2019. En el post se puede ver a la presentadora descansando su cabeza sobre una almohada. También se aprecia una pluma sobre ella, algo que ha tomado como una señal de la presencia de Jota Mario Valencia ya que él era un fiel creyente de los ángeles.

Más tarde, en 2021 también comentó que una pluma se cruzó en su camino justo el día de su cumpleaños, tomando la señal como una felicitación de parte de su amigo. “Se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento, no sé si porque quiero o porque de verdad es cierto, que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida él está siempre”, dijo la presentadora en una entrevista reseñada en el portal El Tiempo.

Lea también: Laura Acuña y su consejo para las personas con pecas que debes seguir

Finalmente, Laura Acuña reveló que de manera misteriosa encontró una pluma adherida a su pantalón el mismo día que comenzó a grabar el primer episodio de ‘La sala de Laura Acuña’.

“Me encontré una pluma pegada al pantalón minutos antes de empezar cuando venía caminando, y yo sé que es él y para mí significa que está aquí y me gusta”, confesó la presentadora en una entrevista con ‘Lo sé todo’.