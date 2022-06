Así es el impactante primer capítulo de la historia contada por Aida Victoria Merlano

Este video de Aida Victoria Merlano ha marcado sin duda alguna un antes y un después. Pues con cada una de las palabras ha desgarrado el alma y tocado fibras sensibles en las mujeres para que estas se liberen de las ataduras que las oprimen.

Es así como en medio de la noche, vestida de negro e iluminada con una muy escasa luz, con su rostro empapado en lagrimas oscuras por el maquillaje es como se ha presentado esta vez. Al pie de la publicación escribió “Capítulo 1. Todos tuvimos un amor que acabó con nuestras ganas de amar… 💔”, pero el video habla por sí solo.

Y es que de una manera perfecta relata el interior que vive cada mujer que sufre de violencia de género, que es atacada y menospreciada. “Cada te amo me desgarraba el alma. Su amor dolía, no era bueno. Los besos cálidos un día me quemaron. El peso de su cuerpo se me vino encima. Tanto que me aplastó.”

Menciona además aquellas situaciones en las que los celos de sus parejas las han puesto contra la pared. “Y ya no era nada, dejé de ser yo para que él fuera feliz. ¿A dónde vas así vestida? Estás descuidándote no. Esos comentarios al aire me hacían sentir que no valía ni la tierra en los zapatos. Su maldita inseguridad acabó conmigo”, continuó en sus palabras.

Al final habló de la salida, de esa luz en el túnel que consiguen quienes logran zafarse de este tipo de relaciones. Y que en algunos casos el temor las detiene para poder amar de nuevo. “Cuando salí de allí empaqué en una caja la poca autoestima que me quedaba y mis ganas de amar. Pero corrí tan rápido que la caja se me quedó”.

Las reacciones de los seguidores de Aida Victoria Merlano

El post se llenó de cientos de comentarios y entre ellos algunas confesiones de parte de sus seguidoras quienes se sintieron identificadas por lo planteado. Y esperan que próximamente comparta la segunda entrega.

“Increíble lo que se transmite, me encantó este tipo de contenido” y “Me identifico tanto con este video porque me pasó así, pero esa dignidad que perdí me hizo levantarme para ser más fuerte”, destacan entre los cometarios.