“Activista cristiano” llamó al aire “curita” a Alberto Linero por no creer en las terapias de conversión

El proyecto de ley que presentó el congresista Mauricio Toro, que busca prohibir “terapias de conversión” para homosexuales, ha causado todo un revuelo entre el gremio cristiano que realiza estas prácticas y que asegura que se basan en información científica y académica. Entonces presentaron una recusación contra Toro por pertenecer a la comunidad LGBTI porque, según ellos, no puede participar en el debate.

El hecho, que fue calificado por muchos como un acto discriminatorio, generó todo tipo de críticas. Por eso en el programa de Blu Radio se comunicaron con Jhonatan Silva, un activista cristiano que presentó la recusación contra Toro.

Durante la entrevista los panelistas de la emisora intentaron preguntarle a Silva de qué manera se puede cambiar la orientación sexual de una persona con terapias. Pero poco a poco el tono del entrevistado se fue tornando violento, hasta volverse ofensivo.

También le puede interesar: Toro denuncia homofobia en su contra por proyecto de ley que busca prohibir “terapias de conversión”

“Me opongo al progresismo porque como en muchos países han querido meter a personas conservadoras a la cárcel”, dijo.

Y acto seguido se refirió a Alberto Linero como “el curita que tienen ustedes ahí (en la emisora)”.

De inmediato, Linero, a quien muchos todavía llaman “padre” pese a que él dejó el hábito, le respondió con un tono fuerte y le pidió respeto. “Le pido respeto, a mí no me dice curita, señor Silva. Sea respetuoso. Yo a usted no le he dicho nada ni lo conozco ni sé quién es. Nunca lo he mencionado a usted, respete mi fe y mi opción de vida”, le dijo a Silva al aire.

De nuevo, el entrevistado resaltó que él no respeta a “progresistas” que como él, terminan defendiendo este tipo de leyes.

Entonces Linero, que es periodista, le recordó que no es progresista. “Yo soy un hombre de fe, respetuoso, periodista. Yo nunca he dicho que soy progresista”.

Dicha entrevista causó una gran cantidad de críticas en contra del entrevistado, quien reveló su punto de vista carente de argumentos y se centró en lanzar ofensas.

“Es absurdo que este señor Silva presente argumentos tan homofóbicos y sacados de cualquier actitud de empatía o humanidad. Recusar a Mauricio Toro por ser parte de la comunidad #LGTBIQ nos deja ver lo sesgado y absurdo de sus terapias de conversión, que son inhumanas perse”, se lee en uno de los comentarios en redes sociales.