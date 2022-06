¿Pipe Bueno quiere más hijos? Así respondió el cantante

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más queridas de la farándula nacional, ya que a pesar de tantas críticas que desde el inicio de su relación han tenido, se han mantenido bastante unidos y más fuertes que nunca. Ahora con la llegada de su segundo bebé, vuelven a demostrar que las cosas van muy en serio, pero ¿No han tenido al segundo y ya están pensando en el tercero?

Lea también: Shakira y Piqué: la larga lista de costosas propiedades por las que se enfrentarán tras su separación

Los dos famosos están pasando por su mejor momento de pareja y profesionalmente. Pipe Bueno ha estado encabezando las principales producciones a nivel nacional e incluso internacional, teniendo en cuenta que ahora mismo está promocionando ‘Siempre Fui Yo’ para Disney, además de sus negocios externos como el mismo Rancho MX.

Por el lado de Luisa, ella sigue bastante enfocada en su contenido para redes sociales y a pesar de también tener mucho más trabajo externo, afirmó que no se retiraría pronto de las redes sociales, especialmente de Instagram, en donde le gusta subir muchos videos y tips para vestir.

Conocimos la noticia de que serían nuevamente papás, gracias a un video publicado por los dos, en donde narra Luisa los momentos que vivió en el proceso, como los vómitos y la emoción de saber que llegaría otro integrante a la familia.

Lea también: ¿Demasiado explícito?: la caliente escena de Grecia y Samir en el Desafío The Box

Ahora Pipe Bueno, quien también está promocionando otra canción al lado de Alzate, apareció en una entrevista para ‘Lo Sé Todo’ hablando de lo que sentía con esta nueva llegada:

“Yo soy un hombre de tres hijos, siempre quise tres hijos, ya voy por el segundo. Ya ahorita pienso que voy a cerrar la fábrica, pero ya, tengo dos y eso me hace muy feliz. Y además también recuerden que el que se embaraza no soy yo, aunque yo me engordo, la que se embaraza es Lu y ella es la que manda en ese sentido, hay que preguntarle a ella” terminó por decir el artista.