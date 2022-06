John Legend es uno de los músicos más importantes de la industria en los últimos 15 años. Ganador de 12 premios Grammy (de 33 nominaciones), un Oscar, un Globo de Oro, un Emmy, un Tony... El pianista y compositor es una súper estrella reconocida mundialmente y con una exitosa carrera con siete álbumes de estudio, cuatro en vivo, tres EPs y casi 40 sencillos, por eso que Colombia esté en su nueva canción no es poca cosa. El problema es que está para mal.

Legend, que hace poco lanzó junto a Sebastián Yatra una nueva versión de Tacones Rojos, presentó el pasado 19 de mayo su nuevo sencillo titulado Dope, una canción llena de soul y evocaciones de los 70 que hace parte del que será su nuevo disco.

Nueva canción de John Legend habla de droga colombiana y Pablo Escobar

La canción es una colaboración con el rapero JID, y es justo en la parte en la que éste interviene que se escucha: “Cause I’m addicted to your smile like a flower that grows in the wild in Colombia that payed Pablo”, que en español quiere decir: “Porque soy adicto a tu sonrisa como una flor que crece silvestre en Colombia que le pagó a Pablo”, haciendo clara referencia al narcotráfico colombiano y Pablo Escobar. Incluso la comunidad de fans del rapero publicó la frase en su cuenta de Instagram:

Parece que la historia de Colombia y el narcotráfico no nos perdona, ni siquiera en una canción de amor de uno de los artistas de R&B más importantes del planeta.