Isabella Santiago contó qué tipo de insultos ha recibido en sus redes sociales

Isabella Santiago se ha convertido en el blanco de muchos internautas debido a su polémica participación en MasterChef Celebrity, protagonizando varios momentos que muchos televidentes han calificado como odiosos e incómodos. Y a raíz de esto, la modelo ha recibido todo tipo de críticas en las redes sociales, algo que se viene manifestando desde hace varias semanas, pero no es sino hasta ahora que decidió hablar al respecto.

A través de una entrevista con ‘Lo sé todo’, la venezolana se pronunció respecto a todos los comentarios negativos que ha recibido en sus redes sociales, dejando ver que muchos de ellos no están justificados por su desempeño y su actuación dentro del programa de cocina sino que escalan a un ámbito más personal.

“Han llegado muchos comentarios de haters, bullying sobre mi sexualidad, mi nacionalidad, que la verdad me parece lamentable porque yo lo que no entiendo es por qué la gente no acepta las personalidades diferentes o simplemente afectan a las demás personas y se ocultan detrás de un perfil para insultarte, criticarte, decirte cosas feas”, dijo Isabella Santiago en la entrevista.

Comentó también que ha recibido varios tipos de insultos de parte de muchos usuarios de las redes sociales: “Me han dicho que soy una persona detestable, que doy asco. Un montón de cosas horribles como: ‘eres un espécimen’, y yo así como que ‘wow, hasta dónde puede llegar la imaginación de una persona para sacar a flote su envidia’”.

Los insultos llegaron a afectarla

A pesar de lo fuerte que se muestra en sus redes sociales y frente a las cámaras, Isabella Santiago confesó que en un momento de su vida sí se vio afectada por los diferentes comentarios de los internautas. Pero tal y como ha dejado claro en anteriores intervenciones, esto ahora es cosa del pasado.

“Hubo un momento en donde sí me afectaron los comentarios porque yo nunca había experimentado esto de los haters y los malos comentarios en mis redes sociales”, dijo la modelo. “Mi pregunta es: ‘¿pero qué estoy haciendo? Qué es lo que estoy haciendo tan mal que la gente de algún modo está resentida conmigo y me hacen estos comentarios’”.