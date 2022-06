Así fue la transformación de Aída Morales como una Drag Queen

Aída Morales decidió atreverse y lo logró de la mejor manera, ya que fue invitada a uno de los espectáculos más coloridos con un número sencillo, pero que le otorgó grandes satisfacciones y, sobre todo, otra forma de ver el arte.

“Miren yo tengo que confesar una cosa y es que no pude venir a ver las otras temporadas. Y me invitaron y dije: sí. Y me arriesgué a subirme con un número sencillo, bello y divertido. Pero lo que pude ver en tras escenas es un espectáculo artístico, que de verdad merece ser visto”.

Precisó que, en lo personal, a sus 54 años, y en todo el tiempo que lleva subiéndose a un escenario no había tenido la fortuna de algo tan bello y compartir con artistas tan grandes.

“De verdad que nos merecemos la oportunidad de ver cosas diferentes a las que normalmente vemos en los escenarios. Y creo que muchos escenarios de Bogotá y de Colombia, deberían tener este espectáculo, por el bienestar de todos los seres humanos en esta tierra.

En el post en el que va mostrando cómo fue su transformación dejó unas palabras muy significativas, que invitan a atreverse, a dar el paso y sobre todo a tener la empatía necesaria para poder convivir.

La transformación de Aida Morales

“¿Y por qué no? Porque voy temerle a una forma de expresión. Porque voy temer a aprender de otros. Porque no arriesgar a sentirme diferente. Porque no ponerme en el lugar de otros. Porque no sumarme a una experiencia dónde el talento es lo que está en escena”, es como inicia el post Aida Morales.

Scarlett Santino ‘The Tuck’ fue el artista que dibujó en el rostro de la actriz otra forma de verse. Además, compartió escena y un momento divertido al lado Lesley Wolf. La actriz fue invitada por quien considera un gran amigo que admira y respeta Milton López. Y una docena de artistas en baile, canto, acrobacia, danza y actuación.

“¿Qué podía perder? Nada. ¿Que gane? Aprendizaje, calidad humana, respeto verdadero, arte, y una manera de amar al ser humano desde la esencia verdadera. Gracias. Marica Varieté Diversa, espero volver”, finalizó la actriz.