“Esa Aída Morales es más dramática”: Críticas a Aida Morales por no presentar su plato en MasterChef

Aída Morales se molestó mucho por una acción de Chris Carpentier que no le gustó para nada. Instagram @aidamoralesactriz

MasterChef les brindó una segunda oportunidad a los famosos para que pudieran evitar ser eliminados del reality con un nuevo reto de salvación. El ingrediente principal era la sobrebarriga, y a su libre elección elaborar un plato con dicha proteína. Sin embargo, los jurados llegaron a considerar que a pesar de tener esta oportunidad muchos la desaprovecharon.

Platos mal elaborados y falta de creatividad reinó en esta nuevo reto de salvación, pero para sorpresa de muchos, Aida Morales llegó al atril sin un plato para presentar. Para Aida era “una falta de respeto” presentar la carimañola que tenía sin haberla terminado. Sin embargo, Jorge Rausch trató de tranquilizarla al mencionarle que no era ninguna falta de respeto presentar un plato mal elaborado o sin terminar. Además, para sus compañeros tampoco fue una falta tan relevante como para llegar sin un plato frente a los jurados.

“Esa Aída Morales es más drama mi amiga. Siempre victimizándose. Ojalá la saquen, lástima que hoy es salvación y no eliminación.”, “Lo siento pero en otro máster chef nuestra amiga aida m, sale del concurso por no presentar el plato... Es una regla.”, “Más allá de la preparación, debería saber que para los chefs es más irrespeto no presentar nada, y eso lo han dejado muy claro desde temporadas anteriores.”, “Exagerada esa aida”, fueron algunos de los comentarios de los elevidentes en redes sociales, porque además ya la habían catalogado como “Isabella Santiago 2.0″ por sus diferentes actitudes hacia sus compañeros.

Pero debido a sus malos platos, ninguno de los famosos se salvó de reto de eliminación dejando a los televidentes a la expectativa por una posible trampa de alguno de los famsos.