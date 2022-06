¿Qué está pasando con Shakira y Piqué?

Una de las parejas más famosas del entretenimiento a nivel mundial es la conformada por la artista colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué. Este romance se ha extendido por 12 años y fruto de este ya llegó a la vida de ambas celebridades la presencia de dos hijos: Sasha y Milán.

El amor entre la barranquillera y el futbolista nació en 2010 cuando la colombiana fue la encargada de hacer la canción oficial del mundial de fútbol de Sudáfrica, el conocido ‘Waka-Waka’. Para la filmación del video del tema, la producción contó con la presencia de múltiples figuras del fútbol de ese momento, entre ellos claramente Piqué. Además, la canción fue presentada en vivo en este mismo evento deportivo y allí fue donde el español se acercó a hablarle.

Para ese momento cada una de las partes sostenía una relación distinta, pues Shakira se encontraba compartiendo con Antonio de la Rúa, mientras que el español se encontraba saliendo con Núria Tomás. Eso sí, aunque negaron haber empezado su romance desde una infidelidad, el español lo confirmó en un momento sin querer.

¿Por qué son tendencia Shakira y Piqué nuevamente?

En las últimas horas empezó a correr un rumor que asegura que, la que había sido hasta el momento una de las parejas más estables, estaría pasando por un difícil momento a tal punto que incluso habría llegado hasta el punto de una separación a causa de una infidelidad.

Aunque en el momento no hay nada confirmado, ni existe una versión oficial de los hechos, por medio de las redes sociales se asegura que incluso ya no estarían viviendo juntos. Un par de hechos que hace que los internautas piensen que posiblemente habrían terminado es que no aparecen juntos en las redes sociales desde el mes de marzo y que la barranquillera ha viajado a Ibiza dos veces con sus hijos pero sin la presencia de su pareja.

Incluso, hay quienes mencionan que posiblemente uno de los más recientes lanzamientos de la colombiana, ‘Te felicito’, sería una indirecta para el Catalán.