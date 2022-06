“Isa no se siente identificada con el grupo”: Carlos reaccionó al rechazo de Isabella en MasterChef

MasterChef se encuentra en su recta final dejando a solo diez famosos en esta difícil etapa del reality. Pese al buen ambiente que se ha generado capítulo tras. capítulo, han habido momentos donde la tensión ha hecho de las suyas generando roces o pequeñas discusiones entre los participantes, pero sin duda una de las protagonistas de la polémica en esta temporada ha sido Isabella Santiago, quien desde los primeros capítulos fue una de las más “odiadas” por los televidentes.

En varias ocasiones ha tenido encontrones con sus compañeros y hasta con los chefs por sus actitudes “arrogantes”. Pero en el capítulo de este 31 de mayo se volvió a repetir una de los comentarios de rechazo hacia sus compañeros. A manera de broma, los reconocidos ‘analfabetas del sabor’ hicieron a manera de broma una convocatoria para poder ser parte de este grupo, pero también sus compañeros decidieron participar para ser admitidos en el. Pero lo que generó polémica fue la actitud de Isabella ya que mencionó “Yo no me voy a aliar con nadie, solita puedo avanzar”.

Esto desató el comentario de Carlos Báez " Isa no e siente identificada con el grupo, y está bien”, pero el ambiente aislado de la actriz fue evidente durante la transmisión del dicho capítulo. A pesar de la actitud tranquila de Carlos al mencionar dichas palabras, los televidentes fueron quienes no se quedaron callados, y nuevamente se tomaron las redes sociales para manifestar su inconformismo con las actitudes y participación de Isabella Santiago en el reality de cocina “Isabella es un fastidio total, el día que salga hago una fiesta.”, “Avanzar sola no le servirá de nada”, “Isabella es el tipo de persona que uno no se quiere encontrar en la vida, que fastidio de señora”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.