“Nunca es tarde para denunciar”: Influenciadora habla sobre el caso de agresión sexual del que fue víctima

La reconocida influenciadora Carolina Pico Ríos se armó de valor y denunció por medio de sus redes sociales que fue abusada sexualmente cuando era una niña. Aunque fue un proceso bastante difícil para ella, comentó que tomó la decisión de contar lo que había sucedido en su infancia debido a que, así como menciona en su video, nunca es tarde para denunciar.

También podría interesarle: “Creo que represento bien a la ciudad”: Andrés Cepeda sobre su participación en el concierto de Karol G

En un video de 29 minutos, Carolina contó lo que tuvo que vivir en su infancia, comentando además que no es necesario que exista un acto de penetración para considerar que existe un abuso. Desde un comentario hasta manoseos son actos bastante graves que pueden generar un daño psicológico en quien los sufre, más aún siendo un niño o una niña.

“No se necesita que haya penetración para hablar de un abuso. El simple hecho de que un menor indefenso se vea expuesto a manoseos o acoso, eso constituye un abuso. De ahí en adelante, el daño psicológico es alto”, asegura la influencer dentro de su denuncia.

Así mismo, Pico Ríos comentó que hay que desconfiar de todos los ambientes posibles ya que muchas veces los actos de abuso ocurren en espacios o lugares que son considerados seguros por la mayoría de personas, como la casa o espacios familiares.

No deje de leer: Así se ve el doloroso accidente que sufrió Tatán Mejía

“Hace unos años hablé con mi mamá sobre lo que tuve que vivir y, aunque le afecto mucho a ella porque no se explica cómo pasó, esto me ayudó a sanar. Es importante decir que los padres no se deben sentir culpables por este tipo de episodios, pues la mayoría de estos abusos ocurren donde se supone que los menores están fuera de peligro”, agregó.

Así mismo fue enfática en recordarle a las personas que nunca es tarde para denunciar un abuso sexual, ya que en cualquier momento podrán encontrar ayuda. Así mismo espera que su denuncia sirva para hacer un eco en el que más mujeres puedan sentirse identificadas.

Vea aquí el video compartido por Carolina Pico Ríos