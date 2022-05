Isabella Santiago presenta a su personaje en la serie ‘Punto Final’

Luego de su espectacular papel protagónico en ‘Lala’s Spa’ la bella Isabella Santiago regresa a la pantalla en la piel de Anahí, papel que desempeña en la aclamada serie de televisión ‘Punto Final’ ganadora del premio “Abre Cámara 2021″ del MinTic.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Instagram en la que reveló cómo luce y cómo se llama su personaje, que seguramente dará mucho de qué hablar en los capítulos.

“Ella es Anahí de Punto Final, serie que concientiza sobre la necesidad de frenar la violencia contra las mujeres. Estreno mañana martes a las 10:30 de la noche por Teleantioquia va a estar buena”, escribió al pie de la publicación.

Junto a ella está un elenco de figuras nacionales e internacionales como Alejandra Tobar, Gabriel González, Danna Sultana, Pedro Gilmore y Marcela Carvajal, quien tiene el papel de Carla, una periodista que con el tiempo ha adquirido sabiduría y es una mujer exitosa en su profesión, de armas tomar, pero en su vida personal es un desastre.

“Es una mujer maltratada que vive la tragedia de una familia, pues tratar de aparentar algo que no es, y de no poderse salir de ese círculo de violencia. Que las mujeres que nos vean y los hombres que nos vean, se pregunten y dejen de tomar uno sentado cosas que no debemos dejar solo en la televisión”.

La cantante Maía tiene la canción principal de la serie para televisión que lleva el mismo nombre. Con un ritmo muy caribeño, una letra inspiradora y la inigualable voz de la artista, este tema pretende convertirse en la punta de lanza de la serie de televisión.

El tema musical habla de la capacidad para ponerle fin a la violencia contra las mujeres y empezar de nuevo en la construcción de una sociedad mejor en la que hombres y mujeres coincidan.