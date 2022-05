Aída Victoria Merlano reveló por qué había terminado previamente con su novio actual

A través de sus redes sociales, Aída Victoria Merlano no solo se ha encargado de compartir videos cómicos y parte de su rutina diaria, sino que también ha llamado la atención de muchos de sus seguidores por su atractiva figura. Sin embargo, la influencer reveló que ya tiene un nuevo compromiso con su exnovio, el cantante urbano conocido como Naldy.

A principios de este año, la pareja estuvo saliendo por un par de semanas antes de terminar, a pesar de mostrarse muy románticos en las redes sociales. Pero tal parece que decidieron darse una oportunidad e intentar formar una nueva relación.

Sin embargo, Aída Victoria Merlano aún recuerda el verdadero motivo por el cual llegó a terminar su primera relación con el intérprete, dejándole saber a sus seguidores la razón a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

En la historia, la influencer colombiana publica un video en el que aparece junto a Naldy en un pequeño bote, interactuando de manera romántica. Pero sobre el clip aparece un texto explicando la razón por la que ambos decidieron terminar su relación a principios de año.

“Peleábamos mucho porque no nos comunicábamos pero no nos entendíamos, y en una pelea Naldy dijo cosas que no debía”, explicó Aída. “Un día nos sentamos a hablar con total sinceridad de nuestros sentimientos y entendimos que peleábamos tanto”.

Instagram: @aidavictoriam

Una nueva oportunidad para Naldy y Aída

Si bien la pareja decidió darle fin a su relación a principios de año, Naldy decidió que debían darse una segunda oportunidad pidiéndole “el cuadre” nuevamente a través de un anuncio en una valla publicitaria que incluía un código QR que al escanearlo se mostraba un video con varios de los mejores momentos de la pareja.

La joven reaccionó incrédula ante la propuesta pero no tuvo reparos en aceptar, e incluso se despidió de sus otros pretendientes con una historia divertida.

Instagram: @aidavictoriam