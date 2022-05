“Muy sobreactuados”: Carlos Báez sobre el performance de Aída y Ramiro en MasterChef

Aída Morales se molestó mucho por una acción de Chris Carpentier que no le gustó para nada. Instagram @aidamoralesactriz

Inicia una nueva etapa en el reality show del Canal RCN, MasterChef Celebrity. Así las cosas las diez celebridades que quedan están preparándose para iniciar un nuevo ciclo que anuncia que ahora solo quedan los mejores de la temporada 2022.

Así las cosas, para ingresar nuevamente a ‘la cocina más importante del mundo’ las celebridades decidieron cantar una canción inspirada por Aida Bossa, quien tuvo que renunciar a la competencia alegando motivos personales. Sin embargo, para finalizar la entrada Aída Morales y Ramiro Meneses protagonizaron un momento gracioso que para algunos, como Chris Carpentier, fue “demasiado”.

Aída se mostró muy feliz cantando y bailando, no obstante, Ramiro le hizo un llamado a la calma de manera muy “punk” gritando y agitándola. Cabe resaltar que todo fue parte de un performance organizado por las celebridades previo al inicio de una nueva competencia.

Incluso para algunos de sus compañeros de cocina, tampoco resultó como lo esperaban. Incluso, fue el mismo Carlos Báez quien aseguró que ya estaban siendo “muy sobreactuados”.

Inicia un nuevo ciclo con el ‘top 10′

La nueva etapa de MasterChef Celebrity llega con un reto de ‘caja misteriosa’, como es costumbre cada inicio de ciclo en la competencia. No obstante, en esta ocasión las celebridades tuvieron que cocinar en parejas una preparación basada en la pasta.

La manera en la que se escogieron los equipos fue de manera aleatoria, ya que al momento de levantar la caja encontraron un tipo de pasta en particular: lasagna, fetuccini o penne. Así las cosas, las parejas conformadas fueron: Carlos y Manuela, Corozo y Aída, Tatán y Estiwar G, Isabella y Cristina, Chicho y Ramiro.