Cirujano de Miguel Varoni reveló el impactante ‘Antes y Después’ de su cirugía de rejuvenecimiento

Miguel Varoni ha sido uno de los actores que ha marcado la historia de las telenovelas en Colombia, dándole vida al papel de Pedro en ‘Pedro el escamoso’, ‘Más sabe el diablo’, ' Las Juanas’ y ‘Ladrón que roba ladrón’ entre otras. Pero como todo ser humano, el paso de los años hacen lo suyo y la apariencia física es la principal evidencia de ello, pero Miguel Varoni decidió decirle ‘no más’ a que dicho paso del tiempo lo hiciera lucir de manera desagradable.

Debido a su interés en conservar su vitalidad física y el gran atractivo con el que había sido reconocido en todos su años de carrera, Varoni decidió pasar por el quirófano en el mes de febrero, pero algunos lo criticaros por ello, a lo que el actor decidió responderles.

“Yo leo los comentarios de la gente que me dice: imbécil, por qué no se acepta, (…) y yo los entiendo, pero… soy feliz, exactamente, soy feliz, es un tema muy jodido, es un tema muy difícil, soy feliz, entonces… uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo”, expresó en el momento.

Pero en los últimos días el cirujano mismo cirujano Alan González publicó el radical cambio en su perfil de Instagram, revelando el impactante ‘Antes y Después’ de su cirugía de rejuvenecimiento de Miguel Varoni “Impresionante! Dios bendiga sus manos”, “Excelente trabajo!!!”, llevándose todos los elogios por su trabajo realizado. Hasta el mismo actor comentó la fotografía y lo llamó “Mago” satisfecho con los resultados.